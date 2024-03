Dois corpos são encontrados enterrados em pasto de Juiz de Fora

Dois corpos foram encontrados em uma região de pasto no bairro Parque Independência, em Juiz de Fora, Zona da Mata mineira, na manhã desta sexta-feira (29/3). Um crânio foi avistado saindo da terra por um morador local enquanto pastoreava um rebanho de gados e a polícia foi acionada.

A suspeita é que os corpos pertençam a um casal desaparecido na região há cerca de duas semanas, mas não foi possível fazer a identificação no local.

As Polícias Militar e Civil de Minas Gerais estiveram presentes no local. O Corpo de Bombeiros foi solicitado em apoio e, após vistoria, localizaram os dois corpos, que foram encaminhados para uma funerária local de plantão.

Em nota, a PCMG afirma que “requisitou a presença da perícia oficial ao local do encontro de cadáver ocorrido hoje (29/3), no bairro Parque Independência, em Juiz de Fora, para realizar os trabalhos de praxe. A ocorrência encontra-se em andamento com a Polícia Militar”. A PMMG afirmou à reportagem que, até o momento, não tem informações e aguarda perícia no local.