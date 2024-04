Inmet alerta para chuvas intensas em 8 estados do país

Esta semana, os maiores volumes de chuvas estão previstos para oito estados no Norte e no Nordeste: Acre, Amazonas, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Piauí. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de perigo, para esses estados. A previsão é de chuvas com acumulado de 30 a 100 mm, com ventos intensos entre 60 e 100 km/h. Além disso, o instituto apontou que outros 23 estados seguem com perigo potencial para chuvas.

O Inmet emitiu no domingo (31/3) dois alertas amarelos, válidos até as 10h desta segunda-feira (1º/4), para chuvas intensas, de aproximadamente 50 milímetros por dia, e ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora, que devem atingir boa parte do Brasil, especialmente os estados do Sudeste, do Norte e do Nordeste. A previsão alcança, ainda, o sul do Rio Grande do Sul, onde poderá ocorrer precipitação de granizo.

O momento exige atenção para os moradores dessas regiões, que devem seguir as orientações das autoridades locais para evitar possíveis acidentes. Segundo o órgão, o alerta é de perigo em potencial e, neste patamar, há a possibilidade de queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O estado de Roraima, que enfrenta um período de seca desde outubro do ano passado, com níveis baixos nos rios, queimadas e nuvens de fumaça poluída, está incluído na previsão. As queimadas tornaram RR a unidade federativa com o maior número de focos de calor em fevereiro; 14 dos 15 municípios decretaram emergência. Na quinta-feira, choveu em Boa Vista, após 42 dias de estiagem.

Calor

Em São Paulo, por sua vez, a semana deve começar com sol e temperaturas em elevação, com pouca chuva, e a sensação de "tempo abafado" deve retornar. É o início do outono, que começou oficialmente no dia 20 de março. A temporada, como destaca o Instituto Nacional de Meteorologia, marca a transição entre o clima chuvoso e quente do verão e o período frio e seco do inverno.

Para o mês de abril, o Inmet prevê temperaturas acima da média em praticamente todo o país, principalmente na parte oeste do Sul e do Sudeste, além do Centro-Oeste. A expectativa é de que o volume de chuvas permaneça próximo ou acima da média nessas regiões.

Espírito Santo

Os municípios do sul do Espírito Santo ainda lidam com as consequências das tempestades da última semana, em que fortes enxurradas deixaram pelo menos 20 mortos e mais de 11,3 mil pessoas fora de casa. Até o momento, 13 cidades estão em situação de emergência. O instituto emitiu um alerta de perigo potencial e não tem previsão de mais chuva, ainda que a tarde do último sábado tenha sido marcada por mais precipitação na região sul do estado.