Porto de Santos: Marinha e PF apreendem mais de 200kg de droga

São Paulo — A operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) em portos e aeroportos em São Paulo e no Rio de Janeiro, decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro passado, segue apreendendo drogas em considerável quantidade. A última apreensão, realizada nesta terça-feira (2/4) pela Polícia Federal (PF) e pela Marinha no porto de Santos, descobriu 212 quilos de entorpecente identificado previamente como pasta base de cocaína.



A droga foi encontrada em caixas de mar de um navio cargueiro com destino à Alemanha. Caixas de mar são compartimentos junto ao casco da embarcação, abaixo da linha d’água, que serve para o navio extrair ou admitir água fazendo o lastro e assim equilibrar a embarcação para a navegação. A remoção do material contou com o auxílio de mergulhadores da Marinha.

O Porto de Santos (SP), tem sido uma das saídas preferenciais do crime organizado para o envio de entorpecentes para a Europa. A região portuária está incluída no decreto de GLO que vigora até 3 de maio, que tem como objetivo criar uma asfixia financeira nas organizações criminosas com o corte das rotas de tráfico internacional de drogas.



Segundo a Marinha do Brasil, a apreensão dessa semana “atesta o sucesso da coordenação de interagências, fortalecendo o combate ao tráfico de drogas e contribuindo para a asfixia logística das facções criminosas especializadas no tráfico internacional de drogas”, disse a Força em nota.



Cigarros

No outro lado do Brasil, a Marinha também comemora a apreensão de uma carga contrabandeada de cigarros em Belém, no Pará. O carregamento falsificado chegou em uma embarcação que navegava pela Baía do Guajará que foi apreendida em flagrante pela patrulha da Força Naval.