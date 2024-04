Chuvas devem atingir grande parte do país nas primeiras semanas de abril

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fez um levantamento da previsão do tempo para as próximas duas semanas de abril. Na primeira, até a próxima segunda (8/4), há a possibilidade de grandes acumulados de chuva, que poderão ultrapassar 80 milímetros, especialmente no centro-norte do país, por causa da combinação do calor e alta umidade, além da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Já na segunda semana, entre os dias 9 e 17 de abril de 2024, a expectativa é que o volume de chuva seja maior que 70 mm em grande parte do Brasil.

Previsão para a 1ª semana

Região Norte: são previstas pancadas de chuva no decorrer da semana, com valores maiores que 80 (mm) em praticamente toda a região e, principalmente, em áreas do Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e trovoadas. Nas demais áreas, não se descartam pancadas de chuva isolada com menores acumulados.

Região Nordeste: em grande parte da região são previstas pancadas de chuva, que podem ser localmente fortes, principalmente, no centro-norte da região, com volumes superiores a 70 mm. No sul da Bahia, podem ocorrer pancadas de chuva isolada em menores acumulados.

Região Centro-Oeste: durante a semana, a chuva deverá ter um pouco mais de regularidade em parte da região. Em Mato Grosso, o total de chuva poderá ultrapassar os 80 mm. Por outro lado, nos demais estados, a chuva deverá ser irregular, com total em torno de 40 mm.

Região Sudeste: a previsão é de tempo quente e seco. Porém, no fim da semana, são previstas pancadas de chuva isolada no nordeste de Minas Gerais.

Região Sul: a semana inicia com tempestade no centro-sul do Rio Grande do Sul, que pode vir acompanhada de raios, rajadas de vento, trovoadas e possíveis queda de granizo. Porém, a partir do dia 07/04, está previsto tempo mais quente e seco.

Previsão para a 2ª semana

Região Norte: são previstos acumulados maiores que 70 mm em grande parte da região, principalmente, em áreas do Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Nas demais áreas, há previsão de volumes de chuva inferiores a 50 mm.

Região Nordeste: a previsão é de chuva em forma de pancada, que pode ser localmente forte e superar os 80 mm no interior da região. Nas demais áreas, são previstos menores acumulados de chuva.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste: são previstas pancadas de chuva, que podem ser localmente fortes e superar os 80 mm em grande parte da região. A chuva deverá ser mais intensa nos estados de Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Nas demais áreas, a previsão é de menores acumulados de chuva.

Região Sul: no litoral leste da região, a previsão é de chuva maior que 50 mm, especialmente no Paraná e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a previsão é de volumes menores.

Alertas

O Inmet emitiu dois alertas laranjas para chuvas intensas, válidos até 10h desta quarta-feira (3/4). O primeiro abrange os seguintes locais: Leste Goiano, Sudeste Paraense, Ocidental do Tocantins, Oeste Maranhense, Vale do Rio Doce, Nordeste Mato-grossense, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Oriental do Tocantins, Jequitinhonha, Norte Mato-grossense, Sudoeste Paraense, Norte Goiano, Centro Goiano, Sul Amazonense, Noroeste Goiano, Centro Maranhense, Noroeste de Minas, Central Mineira, Sul Maranhense, Distrito Federal, Sul Goiano, Centro Amazonense, Leste Maranhense, Metropolitana de Belo Horizonte.

Já o segundo vale para parte da região Nordeste: Sul Cearense, Vale São-Franciscano da Bahia, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Sertão Pernambucano, São Francisco Pernambucano, Centro-Norte Piauiense, Sertão Paraibano, Sertão Alagoano, Oeste Potiguar, Agreste Pernambucano, Noroeste Cearense, Jaguaribe, Norte Cearense, Borborema, Centro-Sul Cearense, Norte Piauiense, Sudoeste Piauiense, Centro Norte Baiano, Sertão Sergipano, Nordeste Baiano, Central Potiguar.