Piloto desaparecido é resgatado com vida em Santa Catarina

Nesta quinta-feira (4/4), o piloto de um avião que estava desaparecido desde a tarde de quarta-feira (3/4) foi resgatado com vida pela Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave havia desaparecido depois de decolar do Aeroclube de Santa Catarina, localizado na cidade de São José, em direção ao aeródromo de Videira (SC).

O avião e o piloto foram encontrados na área rural de Ponta Alta do Norte (SC), a 117 quilômetros do destino original. O homem, de 60 anos, foi levado para o aeroporto de Florianópolis e conduzido para um hospital da cidade.



No momento do resgate, o piloto estava consciente, com o pé quebrado, e pediu para informar sua família de que estava vivo, informou o Tenente Aviador Vitor Lucas de Mello, comandante de uma das aeronaves utilizadas no salvamento.

De acordo com a FAB, as causas do acidente estão sendo investigadas pelo Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.