Brasil será autossuficiente em remédio contra hemofilia, diz Nísia Trindade

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou nesta quinta-feira (4/4) que a nova fábrica da Hemobrás inaugurada em Goiana, Pernambuco, será capaz de produzir 1,2 bilhão de unidades do medicamento Hemo-8r, contra a hemofilia. A quantidade atenderá a toda a demanda brasileira.

Nísia participou da inauguração da planta em Goiana, Pernambuco, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela destacou também que apenas cinco países possuem a tecnologia para produzir o remédio.

"Essa planta que inauguramos hoje vai produzir 1,2 bilhão de unidades e poder atender, dessa maneira, de forma contínua, aos que precisam desse medicamento. E quem sabe, no futuro, a gente possa apoiar outros países", discursou a ministra durante a cerimônia de inauguração.

Segundo a pasta, a planta deve atender a 100% da demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo medicamento. O Hemo-8r é usado para prevenir sangramentos espontâneos em pessoas com a hemofilia A, que corresponde a cerca de 80% dos casos da doença. Cerca de 15 mil brasileiros convivem com a hemofilia.

Apenas cinco países têm a tecnologia

O remédio já é fornecido pela Hemobrás para o SUS, por meio de uma parceria com empresas estrangeiras. A fábrica deve entrar em operação plena a partir do ano que vem. O Ministério da Saúde espera que a produção nacional derrube em 30% o preço do Hemo-8r repassado ao sistema único.

Segundo Nísia, apenas cinco países atualmente possuem a tecnologia para produzir o medicamento. Ela afirmou ainda que o Complexo da Hemobrás deve inaugurar uma outra planta ainda este ano, para a produção de imunoderivados, como imunoglobulina e albumina.

Também participaram da inauguração a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, os ministros Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Antônio Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), bem como a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.