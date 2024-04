Os sucessivos ataques do bilionário Elon Musk ao ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes desde sábado (6/4) poderiam até preocupar os mais interessados na diplomacia nacional. Contudo, nas redes sociais, a maioria dos brasileiros preferiram apelar aos memes para lidar com o assunto.



Neste domingo (7/4) — auge das ataques de Musk a Moraes, com direito até a pedido de impeachment (leia mais sobre abaixo) —, a rede social X, no centro da confusão, foi tomada por memes brincando com a situação. O termo "Se o Twitter" foi a top do trending topics nesta tarde.

Teve internauta apostando em um futuro colorido sem a rede social, teve gente preocupada sobre onde desabafar sobre as chateações do cotidiano e até mesmo aqueles ponderando as plataformas concorrentes.

Veja alguns dos memes:

se o twitter realmente acabar vou entrar em crise porque tô desde 2009 nesse submundo da internet e ao mesmo tempo me sentirei livre deste lugar

sentirei falta de vocês, meus amigos, mas nos encontramos do outro lado

pic.twitter.com/hTopACZXhS — louie ponto (@louieponto) April 7, 2024

o brasil amanhã se o twitter cair pic.twitter.com/wckyW5jfs4 — pedro cruz (@pdrojmcruz) April 7, 2024

Se o Twitter cair a gente vai pro “TIREADIS” pic.twitter.com/hkVwgC7OlK April 7, 2024

se o twitter acabar mesmo foi bom conhecer vocês

pic.twitter.com/LlweU8WYwv — yas (@laurmlkr) April 7, 2024

“caso o twitter acabe eu vou fazer o que? sério, se o twitter acabar minha vida acaba também” pic.twitter.com/2uJ5SxCrpZ — daniel (@daneldix) April 7, 2024

eu não ironicamente vou sofrer muito se o twitter realmente for de arrasta e não me orgulho disso pic.twitter.com/GiFUhUqoFT — iasmim (@frannybnks) April 7, 2024

Amigos, se o twitter cair, foi uma honra ficar nesse navio com vocês ? pic.twitter.com/3PclJS7bun April 7, 2024

Entenda a crise entre Musk e Moraes

O bilionário e dono do X (antigo Twitter) Elon Musk, voltou a criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes neste domingo (7/4). Em postagem no X, Musk afirmou que a plataforma irá publicar todas as demandas feitas por Moraes e como todos essas medidas violam as leis brasileiras.

"Esse juiz traiu descaradamente e repetidamente a constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha Alexandre de Moraes, vergonha", afirmou o bilionário.

As críticas de Musk são direcionadas à Moraes porque o ministro foi o responsável por uma série de inquéritos, tanto no STF como no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que investigaram a disseminação de fake news nas redes sociais.