O dono do X, antigo Twitter, fez um post neste sábado (6/4) desafiando o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o bloqueio de contas indicadas pela Justiça como disseminadoras de desinformação ou que cometeram atos ilícitos. Musk ainda relacionou as decisões de Moraes sobre bloqueio de tais contas (citadas em um outro post de Michael Shellenberger — entenda mais abaixo) ao que chamou de "censura".

This aggressive censorship appears to violate the law & will of the people of Brazil https://t.co/Vuxerg2L9w — Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024

A postagem sobe ainda mais o tom do bilionário sul africano contra o ministro brasileiro. Pouco antes, Musk escreveu um comentário em uma postagem, de janeiro, onde Moraes cumprimentava o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. No comentário, em inglês, o bilionário criticava o magistrado por “decidir tantas vezes pela censura”.

Também dono da montadora de carros elétricos Tesla e da empresa de foguetes espaciais Space X, Musk reconheceu que a Justiça brasileira determinou multas pesadas em caso de descumprimento das decisões, mas disse acreditar que “princípios são mais importantes do que o lucro”, escreveu na rede.

“Estamos levantando todas as restrições. Este juiz (Alexandre de Moraes) aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortar o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório de lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro”, escreveu o bilionário.

We are lifting all restrictions. This judge has applied massive fines, threatened to arrest our employees and cut off access to ???? in Brazil.



As a result, we will probably lose all revenue in Brazil and have to shut down our office there.



But principles matter more than… — Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024

Acusações de Michael Shellenberger

A provocação do bilionário ocorre após o jornalista Michael Shellenberger divulgar uma reportagem onde indica que as determinações do STF em remover conteúdos que disseminam a desinformação seriam um atentado à liberdade de expressão no Brasil.

Depois de Elon Musk comprar o Twitter ele teria entregue a Shellenberger documentos com os quais fez outra reportagem sobre o esforço do governo americano em remover da plataforma conteúdos negacionistas das evidências científicas sobre a pandemia de covid-19. Ao invés de avaliar o esforço como uma tentativa em conter as mortes e os casos da doença, Musk e Shellenberger apontaram que a ação tinha como finalidade censurar a internet.

TWITTER FILES - BRAZIL



Brazil is engaged in a sweeping crackdown on free speech led by a Supreme Court justice named Alexandre de Moraes.



De Moraes has thrown people in jail without trial for things they posted on social media. He has demanded the removal of users from social… — Michael Shellenberger (@shellenberger) April 3, 2024