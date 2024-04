Namorada de motorista de Porsche diz que homem não bebeu antes de acidente

Em depoimento prestado na terça-feira (9/4), a namorada de Fernando Sastre de Andrade Filho, motorista da Porsche que bateu em outro carro provocando a morte do motorista de aplicativo Ornaldo Viana da Silva, negou que ele tenha ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

O caso é investigado pela no 30º Distrito Policial (DP), Tatuapé, que busca esclarecer as causas e eventuais responsabilidades pela morte do motorista de aplicativo. Ornaldo dirigia um Sandero no momento que foi atingido na traseira pelo carro de luxo na Avenida Salim Farah Maluf, Zona Leste de São Paulo, no dia 31 de março.

A Polícia Civil queria saber da jovem se o empresário havia ingerido bebida alcoólica e se ele dirigia em alta velocidade, além do motivo pelo qual ela não teria voltado no carro com ele. Segundo informações do g1, que teve acesso ao depoimento, a jovem teria dito à polícia que Fernando não ingeriu bebida alcoólica por estar dirigindo o Porsche. Ela relatou que tinha um combinado com o namorado de que quando um dos dois bebesse, o outro não bebesse. O casal está junto há oito anos.

Segundo a namorada de Sastre, eles teriam se encontrado na noite de sábado (30/3) com um amigo dele, Marcus Vinicius Machado Rocha, e a namorada de Marcus, em um restaurante. De acordo com a jovem, nesse encontro, somente ela e Marcus tomaram bebidas alcoólicas, já que Fernando ia dirigir e a namorada de Marcus, que estava de carro, também.

Ainda segundo o relato da jovem, os quatro saíram do restaurante e seguiram em seus carros até uma casa de pôquer, onde Fernando também não teria ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica, apenas jogou. O empresário estaria ganhando dinheiro nas partidas e por isso, não queria ir embora. A situação teria provocado uma discussão entre o casal, pois a jovem queria ir para casa.

Segundo o relato, a discussão teria continuado quando o grupo de amigos saiu da casa de pôquer e por isso, ela decidiu não voltar para casa com Fernando. Com isso, o amigo, Marcus, foi para o banco do carona do carro de luxo para ir embora com o amigo. E a namorada do motorista do Porsche acabou entrando no outro carro, que era guiado pela namorada de Marcus.

Divergência nos depoimentos

O depoimento da namorada de Fernando diverge do depoimento prestado pela namorada de Marcus. Segundo a outra jovem, os quatro amigos haviam bebido "drinks" no restaurante, incluindo ela, que também estava dirigindo. Depois, eles teriam seguido para a casa de pôquer, onde não soube pontuar se Fernando e Marcus beberam mais.

Ela informou que na hora de ir embora, viu Fernando e sua namorada discutindo, pois ele estava "alterado". Segundo a jovem, Marcus se ofereceu para dirigir o Porsche, mas Fernando recusou. Então fizeram uma troca, Marcus foi no banco do carona do carro de luxo, que foi guiado por Fernando. E a namorada de Fernando acabou indo com ela em outro carro.

Outro ponto divergente no depoimento da namorada de Fernando e da namorada de Marcus é o fato de que a primeira não cita se o motorista do Porsche andava em alta velocidade. Já a segunda disse que o carro de luxo "acelerou" e, como ela guiava devagar o outro carro, o perdeu de vista.