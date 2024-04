Em declaração dada nesta quinta-feira (11/4) em hospital onde está internado, Marcus Vinicius Machado Rocha, amigo do condutor da Porsche e passageiro no acidente que vitimou motorista de aplicativo, afirmou que motorista do carro de luxo ingeriu álcool e estava “alterado”. Na declaração, confirmada pelos advogados de Marcus Vinicius à TV Globo, o grupo de amigos formado pelo próprio Marcus, Fernando Sastre de Andrade Filho (dono do veículo), e as namoradas de ambos, consumiram bebidas alcoólicas em um restaurante e foram para uma casa de pôquer, onde ficaram em mesas separadas.

Segundo o passageiro, houve uma briga com Fernando, que estava alterado, na saída. “A última coisa que ele se lembra é ele no carro com o amigo e o amigo acelerando", contou o advogado José Roberto Lourenço. O defensor relatou ainda que Marcos Vinicius teria ido com Fernando para “evitar que algo pior acontecesse".

Internado em hospital da rede Hospital São Luiz, em São Paulo, Marcos esteve na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e agora está estável — mas ainda sem previsão de alta. O homem passou por duas cirurgias, uma para colocar drenos nos pulmões e outra de retirada do baço, órgão que fica na parte superior do abdômen. Fernando, o motorista do Porsche não chegou a ser hospitalizado.

O motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, 52 anos, morreu após o carro dirigido por Fernando em 31 de março. A vítima, que estava trabalhando na Avenida Salim Farah Maluf, no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, no momento do acidente, foi socorrida com quadro de parada cardiorrespiratória e encaminhada para o Hospital Tatuapé, mas não resistiu.



Depoimentos contrários

A versão do amigo contraria o depoimento da namorada do motorista, que afirma que ele não havia ingerido bebida alcoólica. A mulher conta que houve uma discussão no final entre ela, que queria ir embora, e Fernando, que queria ficar na casa de jogos. Por isso, ela teria voltado de carro com a namorada de Marcos enquanto os dois homens foram embora na Porsche.

Já Juliana Simões, namorada de Marcos, relatou que os quatro haviam bebido drinks no restaurante, inclusive ela, que também estava dirigindo. Segundo a jovem, Fernando estava alterado na hora da saída e amigos tentaram impedir que ele dirigisse, mas o responsável pelo acidente não aceitou. Juliana conta ainda que ela e a namorada do motorista seguiram a Porsche, mas perderam o veículo de vista após o carro de Fernando acelerar.

Procurada pelo Correio, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) declarou que detalhes “serão preservados para garantir a autonomia aos trabalhos policiais”. “As investigações prosseguem, sob sigilo judicial, pelo 30° Distrito Policial (Tatuapé). A equipe da unidade está empenhada em diligências para esclarecer os fatos. Detalhes serão preservados para garantir a autonomia aos trabalhos policiais”, finaliza.