Laudo aponta que idoso morto levado a banco estava desnutrido

O idoso Paulo Roberto Braga, de 68 anos, levado morto para uma agência bancaria pela sobrinha, estava enfraquecido e debilitado, de acordo com laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, desta quarta-feira (17/4) Segundo os legistas, a aparência dele era a de um "homem caquético" e a causa da morte foi um possível engasgo com algum alimento, que teria provocado uma broncoaspiração. A informação é do jornal O Globo.

Um dia antes da morte, na segunda-feira (15), Paulo recebeu alta da UPA de Bangu, onde estava internado com pneumonia. No hospital, o idoso precisou de aparelhos para ajudar na oxigenação.

Ainda de acordo com a necropsia, Paulo morreu entre 11h30 e 14h30 de terça-feira (16) e as 15h o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito.

O laudo também expõe que Paulo Roberto estava "previamente doente, com necessidades de cuidados especiais".

Relembre o caso

Paulo Roberto foi levado pela sobrinha Érika de Souza Vieira Nunes ao banco numa cadeira de rodas na tentativa de pegar um empréstimo em nome do tio. Funcionários desconfiaram quando viram que o homem não reagia e acionaram o Samu, que constatou o óbito.

A ideia dela era simular a assinatura do tio para ficar com o empréstimo, que já tinha sido aprovado. A mulher, identificada como Érika de Souza Vieira Nunes, ficou a todo momento tentando manter a cabeça do homem reta, enquanto fingia estar falando com ele.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o possível envolvimento de outras pessoas na tentativa de golpe. O Correio entrou em contato com a Polícia Civil mas até o momento não obteve resposta.