Vanessa Lopes escreve carta e web aponta falha

Nesta quarta-feira (17), a influenciadora Vanessa Lopes, foi alvo de críticas após publicar uma pequena carta de agradecimento aos que apoiaram no "BBB 24". No entanto, internautas ficaram surpresos com a escrita da ex-sister e criticaram.

"O BBB foi a jornada mais desafiadora, mas também foi incrível por ter me dado um novo propósito, por ter me mostrado que tudo tem um propósito e que o tempo cura tudo. Obrigada a todos que fizeram parte dessa jornada", escreveu a Tiktoker.

Apesar do texto ter sido emocionante, centenas de seguidores questionaram a caligrafia da jovem. "Meu deus, ela escreveu com a mão certa?", questionou um seguidor. "Meu pai amado, nunca pegou num caderno de caligrafia", detonou outra fã.

Contudo, outros saíram em defesa de Vanessa Lopes. "Vão tacar hate na menina de novo? A troco de nada?", defendeu. "Pronto, caligrafia feia existe desde o tempo que nem existia celular, minha gente", disparou uma fã.

Vale lembrar que a trajetória de Vanessa Lopes no "BBB 24" apesar de ter sido curta, foi intensa. A jovem foi alvo de críticas gravíssimas por sua postura dentro do jogo. No entanto, a dançarina desistiu do reality quando percebeu que não estava psicologicamente bem. Ela chegou a sumir da internet e há algumas semanas vem retornando aos poucos.

