Erupção de vulcão na Indonésia gera alerta de tsunami

Equipes de emergência trabalham, nesta quinta-feira (18/4), para retirar milhares de pessoas de uma área remota da Indonésia após a erupção de um vulcão. O fenômeno fez com que as autoridades emitissem um alerta de tsunami por causa do risco de queda de rochas no mar.

A cratera do monte Ruang, localizado no norte da Indonésia, começou a expelir lava e cinzas na noite de terça-feira (16/4), e a atividade vulcânica registrada na quarta-feira (17/4) obrigou as autoridades a elevar o nível de alerta ao máximo.

O aeroporto internacional Sam Ratulangi, na cidade de Manado, foi fechado porque a propagação de cinza vulcânica poderia colocar em perigo a segurança dos voos. A orientação do governo é a de que moradores e turistas fiquem a uma distância de pelo menos 6 km do vulcão.

O monte Ruang entrou em erupção às 21h45 (10h45 de Brasília) de terça-feira e teve outras duas erupções na madrugada de quarta. A primeira erupção gerou uma coluna de cinzas de 2 Km e depois o vulcão expeliu materiais que alcançaram uma altura de 2,5 Km.

Veja o vídeo:

"A comunidade da ilha de Tagulandang, em particular as pessoas que residem perto da praia, devem permanecer alerta à possível queda de rochas incandescentes e tsunamis provocados pela queda de material do vulcão no mar", alertou Hendra Gunawan, diretor da Agência de Vulcanologia da Indonésia.

A Indonésia tem quase 130 vulcões ativos e registra atividade sísmica e vulcânica com frequência por sua localização na região conhecida como "Círculo de Fogo do Pacífico".

Em 2018, a cratera do vulcão indonésio Anak Krakatoa sofreu um colapso e caiu no mar durante uma erupção, o que provocou um tsunami que matou mais de 400 pessoas e deixou milhares de feridos.

Com informações da AFP