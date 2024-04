Equipe de Davi se pronuncia sobre afastamento de Mani Rego

Parece que o campeão do "BBB 24", Davi Brito se envolveu em sua primeira polêmica após deixar o reality show. O baiano que se mostrou ansioso para encontrar a namorada Mani Rego, no entanto, pessoas próximos afirmam que o ex-brother está despistando a companheira.

Acontece que nas entrevistas dadas por Davi, o jovem afirmava "hoje tem". Contudo, ontem não teve nada. Inclusive, segundo jornalista Leo Dias, os dois estão dormindo em hotéis diferentes. Isso porque, o novo milionário estaria aproveitando o tempo de descanso ao lado de familiares, enquanto Mani está esquecida.

Após a repercussão negativa, a equipe de Davi Bruto se pronunciou sobre os rumores dele estar ignorando Mani. "Olá pessoal, reforçamos que Davi está com agenda cheia e infelizmente não conseguiu encontrar a sua bolinha ainda (Mani), em breve esse encontro irá acontecer e os dois irão aparecer bem juntinhos", afirmaram.

Davi afirma que está conhecendo Mani

Além dessa polêmica, o baiano foi alvo de duras críticas ao mudar a forma o discurso durante a entrevista no 'Mais Você' com a Ana Maria Braga. Davi afirmou que estava no início do relacionamento: “A gente está namorando, estamos num período de conhecimento, estamos assim nos conhecendo", disparou o ex-BBB.

Contudo, o jovem foi repreendido pela apresentadora. "Ih, que conversa é essa? Tá querendo me enrolar essa hora da manhã? Tomar sorvete na praia, beijinho? Que isso, menino? Você tem idade para isso, ela também já tem para namorar de verdade".









