Saúde amplia faixa etária para vacina da dengue em doses prestes a vencer

A Câmara Técnica de Imunizações do Ministério da Saúde liberou a ampliação da faixa etária para a aplicação da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde. A medida é válida para doses com vencimento até 30 de abril. No entanto, a pasta ressalta que é uma estratégia temporária.

"Mantém-se a recomendação de vacinação contra a dengue na faixa etária de 10 a 14 anos de idade. No entanto, se o município tiver doses de vacina dengue (atenuada) com vencimento em 30 de abril de 2024, em quantitativo que represente risco de perda física, essas doses poderão ser aplicadas em pessoas da faixa etária de 6 a 16 anos de idade", diz a nota técnica do Ministério.

Essa estratégia poderá ser ampliada até o limite etário especificado na bula da vacina contra a dengue, que compreende dos quatro aos 59 anos, conforme a disponibilidade de doses no município com vencimento em 30 de abril deste ano.

"Será garantida a segunda dose para as pessoas que forem vacinadas dentro dessa recomendação", garante o Ministério da Saúde.

No Distrito Federal, a partir desta quinta-feira (18/4), crianças a partir dos seis anos e adolescentes de até 16 anos poderão ser vacinados contra a dengue. Ainda há cerca de 2,8 mil doses de vacinas disponíveis.