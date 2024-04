Chuva de meteoros Líridas terá pico no Brasil na segunda (22)

Na madrugada desta segunda-feira (22/4) ocorre o pico de atividade da chuva de meteoros Líridas. No evento astronômico será possível enxergar até 18 meteoros por hora.

O hemisfério Norte terá melhor visibilidade do fenômeno, mas ao contrário do que ocorreu com a eclipse total do sol, que só foi vista lá no início do mês, a chuva Líridas também poderá ser observada no Brasil. Entretanto, a alta luminosidade da Lua vai atrapalhar um pouco, segundo o Observatório Nacional de Astrologia.

Os corpos celestes têm uma média de 7 a 15 meteoros por hora em locais escuros, longe das luzes urbanas.

Conhecida como uma das mais antigas chuvas de meteoros já registradas, as Líridas vêm da constelação Lira. Para facilitar a orientação, o Observatório Nacional dá a dica para as pessoas ficarem de frente para o norte. O meteoro é um fragmento de rocha, que pode ter até um metro de tamanho. Quando ele passa pela atmosfera, está em uma velocidade tão alta, que aquece rapidamente.

Na noite seguinte, na terça-feira (23), será possível ver a passagem do Cometa do Diabo (12P/Pons-Brooks) — que ganhou este nome por ter a forma de chifres.