Homem morre ao ser atacado por pitbulls em Florianópolis

Um homem de 38 anos morreu depois de ser atacado por quatro cães da raça pitbull na região dos Ingleses do Rio Vermelho, em Florianópolis.

Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o homem teria chegado ao local pouco antes das 10h da manhã de sábado, 27, para fazer um trabalho elétrico na propriedade. Ele teria pulado e portão com autorização dos proprietários e, na sequência, foi atacado pelos quatro animais.

Vizinhos que testemunharam o ataque só conseguiram retirar os animais de cima do prestador de serviço depois de matar um deles e ferir outros dois com tiros. Eles receberam atendimentos, foram isolados e levados pela polícia ambiental. A origem da arma utilizada e quem realizou os disparos não foi revelado.

A tutora, que tentou conter os animais durante o ataque e foi derrubada por eles, vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, segundo a PM.

Ataque no RJ

No início do mês, a escritora Roseana Murray, de 73 anos, foi atacada por três cães da raça pitbull em Saquarema, região dos Lagos do Rio de Janeiro. Ela perdeu o braço direito no episódio. "Eu saí de casa e os três cachorros estavam na rua. Quando eu passei, eles me atacaram ao mesmo tempo. Me derrubaram e foi muito rápido. Fiquei gritando por socorro, mas não passava ninguém. Eu estava indo para a academia, às 6 horas da manhã", disse a autora de livros infantis em entrevista ao Fantástico no dia 14 de abril.

Três pessoas, que cuidavam dos cachorros, foram presas em flagrante por maus-tratos a animais no mesmo dia da ocorrência. Eles vão responder ao caso em liberdade e perderam a tutela dos animais.