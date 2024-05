Sobe para 10 o número de mortos durante temporais no Rio Grande do Sul

Vista geral de uma rua destruída por fortes chuvas em Sinimbu, na região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, Brasil - (crédito: Anselmo Cunha / AFP)

Subiu para 10 o número de mortos durante os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul. De acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil do estado, na manhã desta quarta-feira (1º/5), 104 municípios foram afetados, 1.431 pessoas estão desalojadas e 1.145 foram levadas para abrigos.

A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou dois helicópteros, na noite desta terça-feira (30/4), para auxiliar no resgate dos atingidos pelas enchentes na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

"Seguimos trabalhando intensamente para localizar os desaparecidos e garantir a segurança das comunidades em áreas de risco. Infelizmente, ainda há previsão de mais chuva", disse o governador Eduardo Leite (PSDB) pelas redes sociais.

Começamos o dia com a triste notícia de que já são 8 mortes causadas pelo temporal desta semana no Estado. Seguimos trabalhando intensamente para localizar os desaparecidos e garantir a segurança das comunidades em áreas de risco. Infelizmente, ainda há previsão de mais chuva. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 1, 2024

Os temporais castigam o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29) e a previsão da Defesa Civil é que o volume de chuvas continue elevado até a próxima sexta-feira (3).

*Com informações da Agência Brasil