FAB envia helicóptero para auxiliar no resgate das vítimas no Rio Grande do Sul

A Força Aérea Brasileira (FAB) enviou dois helicópteros, na noite desta terça-feira (30/4), para auxiliar no resgate dos atingidos pelas enchentes na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O estado já registrou oito mortes por conta das chuvas intensas e 21 pessoas estão desaparecidas.

A recomendação é que a pessoa deve sinalizar com a lanterna do celular ou outro equipamento luminoso se estiver em situação de risco de vida e visualizar o helicóptero. A Defesa Civil do RS afirma que a sinalização permite a identificação do local exato, para que as equipes das forças de resposta cheguem ao ponto indicado.

Na noite de terça-feira (30), o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), pediu "urgência" ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na ajuda federal às cidades gaúchas afetadas pelo temporal.

Em entrevista ao RBS Notícias, o governador comentou que o governo federal garantiu ajuda. "Nossa manifestação é no sentido de dar o sentimento de urgência. Porque, assim como passamos por situações extraordinárias no ano passado e a todo momento surgem situações de emergência aqui e ali no país, há que se dar a noção da gravidade do que o Rio Grande do Sul está vivenciando", disse.

Em nota enviada ao Correio, a Força Aérea Brasileira (FAB) afirmou que colocou a disposição dois helicópteros H-60 Black Hawk, do Quinto Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (5°/8° GAV), lotado na Base Aérea de Santa Maria (BASM).

"Em uma das ações de apoio, a FAB resgatou uma família que estava ilhada em uma casa com risco de desabamento (água entrando na casa), a qual foi içada e transportada da região de Candelária até Santa Cruz", informou.

Devido ao horário e às condições meteorológicas, a operação é auxiliada com a utilização de óculos de visão noturna (NVG).