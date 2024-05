Oito pessoas morrem durante chuvas fortes no RS e 21 seguem desaparecidos

Santa Maria, na região central, chegou a ficar com as estradas alagadas - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)

Um temporal com fortes chuvas atinge praticamente todo território do Rio Grande do Sul desde a segunda-feira (29/4). A Defesa Civil do estado estima, segundo dados desta quarta-feira (1º/5), que oito pessoas morreram por conta de alagamentos e deslizamentos nos últimos dias e outras 21 seguem desaparecidas.

De acordo com atualização desta manhã, cerca de 19 mil gaúchos foram afetados pelo alto volume de chuva, que chegou a 100mm em 24 horas. Ao todo, 104 municípios foram afetados, 1.145 pessoas estão em abrigos e outras 1.431 desalojados.

A Defesa Civil está também trabalhando no resgate de desaparecidos e já constatou oito mortes nas operações. Veja abaixo a lista de municípios.

Óbitos:

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (1)

Segredo (1)

Santa Maria (1)

Desaparecidos:

Roca Sales (4)

Candelária (8)

Encantado (6)



São Vendelino (2)

Salvador do Sul (1)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta vermelho ontem para o risco de chuvas fortes e ventos de até 100 km/h, que foi mantido até a quinta-feira (2/5). O volume de precipitação previsto é, novamente, de 100 mm por dia.

Ajuda humanitária

Santa Catarina enviou nesta manhã uma "ajuda humanitária" ao estado vizinho com o envio de profissionais e veículos para atuarem no resgate e busca por desaparecidos. Foram disponibilizados 30 bombeiros militares, 12 embarcações e oito viaturas da Polícia Militar e também uma viatura com equipamento específico para resgate em deslizamentos.

O governo federal também presta auxílio aos gaúchos, com o envio de dois helicópteros da Força Aérea Brasileira (FAB) para também auxiliar no resgate de pessoas que estejam ilhadas em inundações.