Bombeiros combatem incêndio de grande proporção em GO

Incêndio em depósito pneus no município de Senador Canedo (GO) começou na noite de terça-feira (30/4) - (crédito: CBMGO)

A equipe do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás combate, desde a noite de terça-feira (30/4), um incêndio de grande proporções em um depósito de pneus no município de Senador Canedo, que fica a 23km de Goiânia.

Segundo o CMBGO não há vítimas. Mais de 100 mil litros de água já foram utilizados para tentar combater as chamas. Pelo menos 28 bombeiros atendem a ocorrência e não há previsão de quando o trabalho deve ser concluído.

Ainda não há informações sobre como as chamas começaram. O trabalho da perícia deverá identificar as causas do incêndio.











