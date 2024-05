CNU pode ser adiado no Rio Grande do Sul por causa das chuvas

MS Mayara Souto

Concurso público, que ocorre no próximo domingo (5/5), pode ser adiado no RS por conta das chuvas - (crédito: Agência Brasil)

O Concurso Nacional Unificado (CNU) pode ser cancelado devido às fortes chuvas que ocorrem no Rio Grande do Sul. O Ministério da Gestão e Inovação informou em nota, nesta quarta-feira (1º/5), que acompanha de perto a situação do estado.

"A organização do Concurso Nacional Unificado está acompanhando a situação no Rio Grande do Sul com equipe in loco e em diálogo com autoridades locais. Qualquer alteração logística necessária será anunciada pelo Ministério da Gestão", diz nota da pasta responsável pelo certame, que será realizado em todo país no próximo domingo (5/5).

Dos 96.592 mil inscritos para a prova no Rio Grande do Sul, mais de 9 mil indicaram Santa Maria para realizar o exame, uma das principais cidades afetadas pelas fortes chuvas. Toda a região em volta do município foi atingida pelo temporal, que provocou também bloqueios de muitas estradas.

Uma das pontes de acesso à região central caiu na tarde desta terça-feira (30/4), deixando apenas duas rotas de acesso, a BR-287 e a BR-158.

Ao todo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou 10 mortes em decorrência das enchentes e 21 pessoas estão desaparecidas. Cerca de 104 municípios foram afetados, 1.431 pessoas estão desalojadas e 1.145 foram levadas para abrigos.

