Brasil terá mais 6 feriados nacionais em 2024; veja quais são

Após o Dia do Trabalhador, celebrado na quarta-feira (1º/5), o Brasil terá mais seis feriados nacionais em 2024. O próximo será apenas daqui quatro meses, ou seja, em 7 de setembro (Independência do Brasil). No entanto, antes disso haverá ponto facultativo em 30 de maio, dia de Corpus Christi.

Ao contrário de 2023, quando a maioria dos feriados nacionais caíram em dias da semana, neste ano as folgas ocorrem na maior parte aos sábados, com pouca chance de emendas.

Veja o calendário de feriados nacionais e pontos facultativos:

Feriados nacionais

1º de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira);

29 de março: Paixão de Cristo (sexta-feira);

21 de abril: Tiradentes (domingo);

1º de maio: Dia Mundial do Trabalho (quarta-feira);

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado);

2 de novembro: Finados (sábado);

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira);

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (quarta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).



Dias de ponto facultativo

12 de fevereiro: Carnaval (segunda-feira);

13 de fevereiro: Carnaval (terça-feira);

14 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas (quarta-feira; ponto facultativo até as 14h);

30 de maio: Corpus Christi (quinta-feira);

31 de maio: ponto facultativo (sexta-feira);

28 de outubro: Dia do Servidor Público Federal (segunda-feira);

24 de dezembro: Véspera do Natal (terça-feira; ponto facultativo após as 14h);

31 de dezembro: Véspera do Ano Novo (terça-feira; ponto facultativo após as 14h).