Vídeo: casa é arrastada pela força da enchente no Rio Grande do Sul

Vídeo mostra o momento em que uma casa é arrastada com a força da água durante enchente em Putinga, no Vale do Taquari, a 208 km de Porto Alegre (RS).

Nas imagens, é possível ver o momento em que a parte construída em madeira se desprende do restante do imóvel, construído com tijolos. Além disso, uma caminhonete que estava próxima ficou submersa na água.

O município, com pouco mais de 3 mil habitantes, é um dos 107 afetados pelas fortes chuvas que começaram na segunda-feira (29/4) e já deixaram 13 mortos, 21 desaparecidos e 11 feridos no estado. Ao todo, foram registrados problemas em 107 municípios, afetando 19.110 pessoas.

