Cachê de Madonna é revelado e valor exorbitante gera revolta

A vinda de Madonna ao Brasil ainda rende polêmicas. Desta vez, por conta dos valores de cachê da artista, além da estimativa do que será gasto com a estrutura e logística para o evento acontecer. De acordo com o jornal O Globo, Madonna receberá R$ 17,075 milhões para se apresentar de forma gratuita na Praia de Copacabana.

O valor foi divulgado pela produtora Bonus Track ao Governo do Rio de Janeiro. Convertendo para dólar, o valor aproximado é de US$ 3,3 milhões. Essa quantia deve ser somada ao patrimônio da cantora, que já ultrapassa US$ 500 milhões atualmente.

O documento enviado pela produtora mostra que a Prefeitura do Rio dispôs de R$ 10 milhões de patrocínio para o show de Madonna. Entretanto, o gasto total envolvendo toda estrutura e logística do show pode chegar a R$ 59,9 milhões. Neste valor estão incluídos estrutura, vigilância, banheiros químicos, entre outras necessidades que eventos deste porte demandam para ocorrer de forma tranquila.

No próximo sábado (04/05), Madonna realiza o último show da turnê “The Celebration”, que comemora seus 40 anos de carreira. Além da Prefeitura, o evento também tem patrocínio de duas grandes empresas privadas.















< >

Bastidores

O palco da The Celebration foi montado a poucos metros do Copacabana Palace, onde a artista está hospedada com sua equipe. Para facilitar o acesso da artista ao palco, está sendo montada uma passarela que corta a Avenida Atlântica, por onde ela deve passar para chegar ao local do espetáculo sem intercorrências.

Ao todo, são 200 pessoas na comitiva de Madonna no Brasil. A cantora e sua equipe ocupam 90 quartos do hotel Copacabana Palace. Esta será a quarta vez que Madonna se apresenta no Brasil. Ela já encantou o público brasileiro com a turnê The Girlie Show, em 1993, a Sticky and Sweet Tour, em 2008, e a MDNA, em 2012. O show será transmitido ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.