Chuvas no RS: Gramado está em risco de inundação e barragem de rompimento

Corpo de Bombeiros trabalha em resgate de pessoas ilhadas em todo Rio Grande do Sul - (crédito: Lauro Alves/ Secom RS)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu nesta quinta-feira (2/5) um alerta de risco de inundação do Rio Caí, na região da Serra, onde está localizada a cidade turística Gramado. Há ainda chance de que uma barragem rompa. A orientação é de que os morados que estão nesta região, e próximos ao rio, deixem suas casas.

"A Defesa Civil do Estado alerta a população para a condição do Rio Caí, que recebeu expressivos volumes em razão das fortes chuvas dos últimos dias no Estado e está ultrapassando extraordinariamente sua cota de inundação", inicia o texto.

É orientação expressa que os moradores de áreas próximas ao Rio nos municípios de São Francisco de Paula, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Vale Real e Feliz deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer durante a elevação de nível do Rio Caí", diz a nota publicada pelo órgão.

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), reiterou o recado em suas redes sociais. "O Rio Caí vai ultrapassar a cota de inundação nas próximas horas. Moradores de áreas próximas ao rio nos municípios listados na imagem DEVEM SAIR DE CASA e buscar abrigos públicos ou locais alternativos!", escreveu.

???????????? ATENÇÃO, ALERTA AOS MORADORES DA SERRA! O Rio Caí vai ultrapassar a cota de inundação nas próximas horas. Moradores de áreas próximas ao rio nos municípios listados na imagem DEVEM SAIR DE CASA e buscar abrigos públicos ou locais alternativos! pic.twitter.com/b1LJGO1fRb May 2, 2024

Risco de rompimento de barragem

A Barragem do Blang está localizada em São Francisco de Paula, região por onde passa o Rio Caí, que deve chegar à cheia histórica nas próximas horas. Nesta manhã, a Defesa Civil também emitiu alerta de que há risco de rompimento dela nas próximas horas, orientando também que moradores de localidades próximas saiam das suas residências.

Atenção! Defesa Civil alerta para risco de rompimento da barragem do Blang no rio Caí: Evacue as áreas de risco, busque locais seguros. Emergência ligue 190/193. pic.twitter.com/TOY9ybg51t — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) May 2, 2024