Porto Alegre fecha as comportas do Guaíba para evitar inundação

Técnicos acompanham o fechamento das comportas do Cais Mauá: previsão de enchente no Guaíba - (crédito: Defesa Civil - RS/Divulgação)

A capital gaúcha pode enfrentar a maior cheia da história do Lago Guaíba, segundo o governador Eduardo Leite (PSDB). A enchente pode ser maior que a ocorrida em 1941, recorde até então, quando o nível de água alcançou 4,76m. Desta vez, a expectativa é que o nível chegue à marca de 5m até amanhã. Levantamentos hidrológicos apontam que os rios Caí, Taquari e Jacuí enfrentam as maiores cheias registradas até agora, e a previsão não é animadora para os próximos dias: o nível dos rios deve aumentar ainda mais.

Ontem, a prefeitura de Porto Alegre fechou as comportas do Cais Mauá, um sistema que faz a contenção das águas do Lago Guaíba na região central da capital gaúcha. Com a previsão de que a inundação atinja o maior nível entre hoje e amanhã, a capital espera um grande volume de água que desce pelas bacias dos rios que alimentam o Guaíba.

"Quero pedir, mais uma vez, que as pessoas tenham a percepção de urgência em relação ao que está acontecendo no estado. É muito importante que a população leve a sério as recomendações e busque se proteger, que atenda a esse chamado da emergência sem precedentes que estamos vivendo e deixe as zonas de risco", enfatizou Leite, em coletiva de imprensa.

O último monitoramento do Guaíba, feito ontem, registrou 3,37m de nível de água, que sobe a uma velocidade de 8cm por hora. A cheia do Guaíba deve atingir a região das ilhas e a zona sul de Porto Alegre, além dos municípios de Guaíba, Eldorado do Sul e Barra do Ribeiro.

A previsão de instabilidade segue no estado, pelo menos, até amanhã. Atualmente, na região central e no Vale do Taquari, as tempestades devem avançar para o Norte do estado e, também, chegar ao Litoral Norte, segundo monitoramento do governo estadual. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o alerta vermelho para o acúmulo de água no Rio Grande do Sul até hoje. O aviso está em vigência desde quarta-feira.

As chuvas fortes também começaram a afetar o estado vizinho de Santa Catarina, que também está incluída no alerta feito pelo Inmet. Até o momento, segundo a Defesa Civil catarinense, 19 cidades no estado registraram estragos pelas chuvas, principalmente, na região da divisa com o Rio Grande do Sul. A previsão é que, hoje, os temporais avancem sobre quase todo território catarinense.