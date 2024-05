Forças Armadas ampliam militares que atuam no resgate de vítimas no RS

O Ministério da Defesa ampliou, nesta sexta-feira (3/5), o número de militares empenhados no resgate e socorro das vítimas das cheias no Rio Grande do Sul. Agora, 936 militares atuam na operação de salvamento. Inicialmente, 626 militares foram deslocados para esse trabalho.

Também estão sendo utilizadas 98 embarcações, 70 veículos (caminhões, tanques e máquinas) e nove aeronaves.

Desde o dia 30 de abril, quando foi iniciada a Operação Taquari II, 101 pessoas já foram resgatadas e 10 transferências médicas foram realizadas.

Entre os resgates, foi realizada a transferência de uma criança de 2 anos que estava em um hospital de no município de Faxinal do Soturno, afetado pela chuva. A criança necessitava de transferência com urgência, mas as condições climáticas atrasaram a operação. Na manhã de quinta-feira (2/5) a criança foi levada para um hospital de referência com UTI avançada, no helicóptero H60L Black Hawk, operado pelo Esquadrão Pantera.



Nesta sexta-feira (5/3), quatro gestantes que estavam na cidade de Agudo também foram socorridas pela mesma equipe e levadas a hospitais que estão em localidades seguras para o atendimento.

Além das ações de resgate e transferências, os militares atuam na distribuição de água e mantimentos, recuperação de infraestruturas e montagem de barracas para triagem de desabrigados. As equipes também realizam a montagem de um hospital de campanha com 40 leitos para o atendimento das vítimas.

Na quarta-feira o Ministério da Defesa publicou portaria que autoriza o emprego das Forças Armadas em atividades de apoio logístico às ações de proteção e defesa Civil no Rio Grande do Sul. Para isso, foi ativado o Comando Operacional Conjunto Taquari II. O General de Exército Hertz Pires do Nascimento foi designado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o comandante da operação.



















