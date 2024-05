Gisele Bündchen pede doações para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul

Natural de Horizontina, no Rio Grande do Sul, Gisele Bündchen, de 43 anos, se pronunciou sobre os fortes temporais que devastaram mais de 200 cidades do Estado ao longo desta semana. A modelo pediu doações para o Fundo Emergencial Luz Alliance, onde a verba será destinada para as pessoas afetadas por esse desastre.

"Tenho pesquisado como posso ajudar nesse momento tão delicado, no qual milhares de famílias perderam tudo e vão precisar de toda a ajuda que pudermos dar", escreveu nas redes sociais.

"Muitas pessoas têm me perguntado como doar para quem de fato irá ajudar. Então, decidi reabrir as doações para o Fundo Emergencial Luz Alliance em parceria com a Brazil Found, onde toda verba será destinada para as pessoas afetadas por esse desastre natural no nosso Rio Grande do Sul", anunciou.

Gisele ainda escreveu que neste momento é importante união para ajudar quem precisa. "Cada um pode achar a sua maneira de fazer o bem. O importante é cuidarmos uns dos outros da maneira que pudermos", escreveu no post, que mostra fotos de lugares destruídos pelas chuvas e alagamentos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gisele Bu?ndchen (@gisele)