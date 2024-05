RS vai precisar de um Plano Marshall para ser reconstruído, diz Leite

O número de mortes na maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul subiu para 62 pessoas, segundo informação da Defesa Civil, divulgada neste sábado (4/5). Ao todo, 317 municípios foram afetados e são mais de 510 mil gaúchos impactados com o temporal - desses, 20 mil estão desabrigados. Autoridades estão reunidas na capital gaúcha para discutir os próximos passos da emergência ambiental.

O presidente Lula (PT) voltará ao estado no domingo (5/4), e terá uma reunião com Eduardo Leite, governador do RS, para discutir planos de "reconstrução" para o estado. "A gente vai precisar de medidas absurdamente excepcionais. O RS vai precisar de uma espécie de "Plano Marshall", da Europa, para a reconstrução. Insisto que quem já foi vítima da tragédia não pode depois ser vítima da burocracia e desassistência", declarou.

O plano ao qual o governador refere-se foi uma ajuda financeira dos Estados Unidos enviada para a reconstrução da Europa após a destruição causada na 2ª Guerra Mundial.

Neste momento, cerca de 107 pessoas estão desaparecidas, segundo o governador do estado, Eduardo Leite (PSDB). A Defesa Civil estima que cerca de 8 mil pessoas já foram resgatadas nos últimos dias. A região mais atingida, neste momento, é a da capital gaúcha e entorno, por conta da elevação histórica do nível do lago Guaíba.

"Serão dias ainda muito difíceis pela frente. A chuva vai dando uma trégua, mas a neblina ainda vai atrapalhar a locomoção de aeronaves, reconstrução de estradas... Tudo o que é possível ser empregado está sendo empregado pelas Forças Armadas. Vai precisar ainda mais gente porque a mobilização leva tempo e tem várias dimensões de impacto", comentou o governador, que listou a falta de água, oxigênio nos hospitais, alimentos, além das plantações que impactam na cadeia de produção como problemas a serem resolvidos.

Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, chegou a Porto Alegre neste sábado, junto do ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. "Amanhã vai ser um dia ainda fundamental para salvar vidas, melhorar as condições das pessoas que estão em abrigos e depois, juntos, vamos pensar um trabalho de reconstrução", afirmou

Número de mortes



A Defesa Civil começou a contabilizar o número de mortes entre confirmados e investigação a partir de hoje. Com isso, são 55 mortes confirmadas e outras 7 em investigação. Nesta manhã, o órgão havia confirmado 56 óbitos, mas adotou a nova medição a partir da tarde.

Veja abaixo a lista de municípios com mortes confirmadas e sob investigação:

Óbitos confirmados:

Bento Gonçalves (3)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Caxias do Sul (4)

Encantado (1)

Farroupilha (1)

Forquetinha (2)

Gramado (6)

Itaara (1)

Lajeado (1)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Putinga (1)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (3)

Santa Maria (6)

São João do Polêsine (1)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Taquara (2)

Três Coroas (1)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Óbitos em investigação: