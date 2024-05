Ministério libera R$ 80 milhões da Segurança Pública para calamidade no RS

Chuvas no RS: pessoas tentam atravessar ruas alagadas no bairro Navegantes, em Porto Alegre - (crédito: Carlos Fabal/AFP)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública liberou o uso dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) já repassados ao Rio Grande do Sul para auxiliar no enfrentamento à calamidade causada pelas fortes chuvas e inundações que atingiram o estado.



O Rio Grande do Sul possui cerca de R$ 80 milhões no Fundo, vindos de repasses feitos entre 2019 e 2023.

“A equipe está integralmente envolvida para ajudar nessa tragédia e na pronta liberação do uso desses recursos, que já estão em conta no estado. É uma medida célere, isenta de burocracia e que também tem ligação direta com o restabelecimento da segurança pública para o povo gaúcho”, disse a diretora do FNSP, Camila Pintarelli, em nota emitida pelo ministério.

A pasta informou ainda que já entrou em contato com as autoridades gaúchas para orientar sobre a liberação dos recursos.

Algumas cidades do Rio Grande do Sul, como Arroio, no Vale do Taquari, enfrentam saques de lojas e mercados por conta da situação de calamidade.