Menina escreve carta e põe na bolsa da mãe para denunciar abuso sexual

Uma criança de 9 anos escreveu uma carta e entregou a mãe para denunciar o padrasto pelos abusos sexuais sofridos. O caso aconteceu em Patos de Minas, cidade do Triângulo Mineiro.

Segundo Boletim de Ocorrências da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o autor dos abusos, um homem de 25 anos, foi preso no dia 1º de maio. A mãe da criança informou que as cartas foram escritas um dia antes pela menina, que a colocou na bolsa da mãe, pedindo-lhe para ler.

Em razão do trabalho e da correria, a mãe disse ter esquecido de ler o bilhete e foi para o trabalho normalmente naquela data. Durante o expediente de trabalho, a mãe recebeu mensagens de WhatsApp da filha, que dizia encaminhar a conversa gravada com seu padrasto, revelando os abusos.

Neste momento, segundo o relato da mãe, ela lembrou-se do bilhete, e ao ler o bilhete ficou extremamente assustada com as denúncias relatadas, ocasião em que solicitou a uma amiga que ligasse para o 190. Assim, os militares foram até a residência da família e prenderam o suspeito.

No local, os militares constataram através da gravação da conversa do WhatsApp, bem como da leitura do bilhete, que o autor enviava mensagens de caráter insinuantes para a criança, dizendo obscenidades. Em depoimento, o padrasto negou responsabilidade sobre os fatos, não prestando mais quaisquer outras informações.

O conselho tutelar foi acionado pela Polícia Militar para acompanhamento do caso. A criança foi afastada do padrasto e está sob o cuidado de uma tia. A mãe da criança foi orientada para demais providências. O suspeito foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas.