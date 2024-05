Bonner vai apresentar Jornal Nacional direto do RS nesta segunda

O apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, anunciou nesta segunda-feira (6/5) que vai apresentar o telejornal direto do Rio Grande do Sul para acompanhar o momento dramático que vive o estado.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do programa, Bonner afirmou que deixou a base aérea do aeroporto do Galeão, no Rio, rumo a Canoas, no Rio Grande do Sul, a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que levou doações para a região.

"Esse avião aqui, que está atrás de mim, está levando, por exemplo, um hospital de campanha para as pessoas que estão precisando de ajuda no Rio Grande do Sul", revelou o apresentador.

A edição desta segunda-feira (6) do Jornal Nacional será apresentada direto do Rio Grande do Sul "acompanhando esse momento tão dramático da história do estado", de acordo com Bonner.

Encontro também foi apresentado do estado

O programa Encontro com Patrícia Poeta, também da TV Globo, foi apresentado ao vivo direto de Porto Alegre, na manhã desta segunda (6). Natural de São Jerônimo (RS), a apresentadora Patrícia Poeta fez toda a participação no programa direto da capital gaúcha.

No começo do programa, ela revelou que demorou mais de sete horas de carro para conseguir chegar a Porto Alegre.

"Aeroporto fechado, rodoviária fechada em função da quantidade de água nas ruas, ruas completamente alagadas. Para você ter uma noção, para a gente chegar aqui, a gente desceu no aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, de lá pegamos um carro, andamos mais de 7 horas para chegar até Porto Alegre", contou Patrícia.