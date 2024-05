Inmetro suspende serviços em Porto Alegre devido às fortes chuvas

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) informa que, em decorrência da situação de calamidade pública decretada em Porto Alegre (RS), os sistemas que atendem à Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro (RBMLQ-I) estão indisponíveis desde a tarde de sábado (4/5).

A medida, necessária para preservar dados e equipamentos, afeta os seguintes sistemas:

Sistema de Gestão Integrada (SGI)

Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE)

Sistema de Cronotacógrafo

Demais sistemas da Superintendência Regional do Inmetro no Rio Grande do Sul (Surrs)

A indisponibilidade dos sistemas se deve à instabilidade da energia elétrica na região e à indisponibilidade da empresa de manutenção do gerador, afetada pelas enchentes. A retomada dos serviços está condicionada à normalização das condições climáticas.

Segurança dos colaboradores

O presidente do Inmetro, Márcio André Brito, destaca que a suspensão dos serviços visa, em primeiro lugar, garantir a segurança e a vida dos colaboradores que operam os sistemas e desempenham suas tarefas na Surrs. "A medida foi tomada para preservar os dados e equipamentos, mas também para proteger nossos colaboradores", afirma Brito.

Suspensão de cobranças judiciais

Em paralelo, a Advocacia-Geral da União suspendeu por 90 dias as cobranças judiciais no Rio Grande do Sul. Isso significa que as questões judiciais relacionadas aos processos de autuações de fiscalização também estão suspensas.

O Inmetro acompanha de perto a situação em Porto Alegre e se compromete a retomar os serviços o mais breve possível, com a devida segurança para seus colaboradores e usuários.

Canais de atendimento



Em caso de dúvidas, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento do Inmetro pelo telefone 0800 200 6464.