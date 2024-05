Inmet publica alerta de temporais no Rio Grande do Sul

Enchente no Rio Grande do Sul já deixa 78 mortos e 134 mil desabrigados - (crédito: Ricardo Stuckert / Presidência da República)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou na manhã desta segunda-feira (6/5) um alerta de volta dos temporais ao Rio Grande do Sul entre hoje e amanhã. Além de temporais com chuvas que podem ultrapassar a marca dos 100 milímetros (mm) em 24 horas, o órgão também avisa que podem ser registrados ventos de velocidade superior aos 100 km/h e chuvas de granizo no estado do Sul.

Segundo o alerta do Inmet, nesta segunda-feira (6/5) e na terça-feira (7/5) a chuva deve atingir fortemente o extremo-sul do Rio Grande do Sul, área que ainda não sofre com a emergência climática da última semana. Mas a expectativa da meteorologia é de que até a próxima quarta-feira (8/5) o mau tempo alcance a região metropolitana de Porto Alegre e a Serra Gaúcha, as mais afetadas pelo transbordamento dos rios.



Como a previsão também indica que depois de um calor acima da média nesta segunda-feira, a partir desta terça-feira é esperada uma queda expressiva nas temperaturas, com o estado podendo registrar temperaturas abaixo dos 10ºC em algumas regiões. As autoridades gaúchas temem que esse cenário, de volta dos temporais e queda na temperatura, comprometa as operações de resgate e ocasione o aumento nos números de vítimas que ainda aguardam, muitas molhadas, sobre telhados das casas esperando pelo socorro das equipes de resgates.

Veja o alerta do Inmet:



“INMET publica aviso iniciando em: 06/05/2024 09:16. Chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo. Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

Instruções: Desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, ou similar, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Em caso de situação de grande perigo confirmada: Procure abrigo, evite permanecer ao ar livre.”