Viagem marcada para Porto Alegre? Saiba o que fazer após cancelamentos de voos

Após a decisão de fechar o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, em razão das enchentes que afetam todo o Rio Grande do Sul, as principais companhias aéreas do Brasil precisaram cancelar uma série de voos que deixariam a cidade ou que desembarcariam nela.

O aeroporto da cidade permanecerá fechado por tempo indeterminado, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), por conta das fortes chuvas e enchentes que bloquearam várias cidades do Rio Grande do Sul. Nesta segunda (6/5), imagens mostraram o estrago deixado no Aeroporto de Porto Alegre.







< >

“As associadas Abear cancelaram os voos com origem e/ou destino para Porto Alegre e flexibilizaram as regras de remarcação e reembolso. Os passageiros devem entrar em contato com a companhia aérea para remarcação ou reembolso dos bilhetes com origem e/ou destino para a capital gaúcha”, disse a Abear em comunicado.

Com o cancelamento dos voos, as empresas Gol, Latam e Azul anunciaram medidas para a população que foi afetada, variando entre pedidos de reembolso ou troca da data do voo e do aeroporto. Todas as trocas anunciadas podem ser feitas sem pagamento de taxa adicionais.

Veja as principais medidas:

Gol

O aviso da Gol, por exemplo, afirma que todos os voos da companhia com partida ou chegada à capital gaúcha até às 23h30 da sexta-feira (10/5) foram cancelados.

Para os clientes afetados, eles dão o prazo de remarcar os voos, seja partindo ou chegando, desde o dia 1º até o dia 31 de maio dos aeroportos do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santo Ângelo e em Santa Catarina no aeroporto de Chapecó.

A remarcação neste caso pode ser feita com a possibilidade de deixar o valor da passagem como crédito com a companhia, sem pagamento de taxa de cancelamento e isenção na taxa de remarcação.

< >

Latam

O aviso da Latam também tem como resolução a remarcação de voos. No caso da companhia, estão suspensos até 30 de maio de 2024 todos os voos que chegariam ou deixariam Porto Alegre no período.

Eles indicam para a população a remarcação de voos, sem custos adicionais, para os aeroportos de Florianópolis (FLN), Caxias do Sul (CXJ) ou Jaguaruna (JJG). É possível pedir também o reembolso integral da passagem.

Comunicado da Latam de 6/5/2024 (às 14h) sobre o cancelamento de voos em Porto Alegre (foto: Divulgação/Latam)

Azul

O aviso da Azul anuncia o cancelamento de voos, até o momento, até as 23h59, da quinta-feira (9/5), e também oferece a flexibilidade para os voos do período, onde a população pode alterar datas e voos, sem multas e diferença tarifária.

Comunicado da Azul de 6/5/2024 (às 9h30) sobre o cancelamento de voos em Porto Alegre (foto: Divulgação/Azul)

Aeroporto está com atividades suspensas

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está com operações suspensas até o dia 30 de maio, conforme anúncio da Fraport, concessionária do aeroporto, nesta segunda-feira (6/5). Anteriormente, estimava-se que as operações voltariam à normalidade na sexta-feira (10).

A situação ainda pode ser alterada mas, de acordo com o relatório entregue à FAB pela Fraport, após a descida das águas na região, será preciso avaliar as condições das pistas de pouso, decolagem e táxi das aeronaves, bem como dos terminais de passageiros, também afetados pelas enchentes.