Aeroporto de Porto Alegre ficará fechado até 30 de maio

A Fraport, concessionária do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, comunicou à Força Aérea Brasileira que a retomada das operações só deve ocorrer após o dia 30 de maio. A estimativa anterior indicava que a liberação do terminal ocorreria nesta sexta-feira (10/5).



A operadora aponta que a situação ainda pode se alterar, mas segundo o relatório entregue à FAB após a descida das águas, será necessário avaliar as condições, tanto das pistas de pouso, decolagem e táxi das aeronaves como dos terminais de passageiros, que também tiveram o primeiro pavimento tomado pelas águas da enchente.

As companhias aéreas ainda não comunicaram cancelamentos de voos após a próxima sexta-feira, mas devem anunciar os cancelamentos nas próximas horas e seguir a orientação da operadora do terminal.

Veja a nota divulgada pela concessionária do Aeroporto de Porto Alegre:

“A Fraport Brasil informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. Para cumprir a legislação aeroportuária, hoje (6/5), foi emitido um NOTAM (Notice to Airman) com data final em 30/5, que se trata de um documento, reconhecido internacionalmente, que tem a finalidade de divulgar alterações e restrições temporárias que possam ter impacto nas operações aéreas. Este aviso se destina às empresas e instituições relacionadas à aviação e pode ser alterado a qualquer momento. Esclarecemos que não há previsão de retomada das operações.

Pedimos que acompanhem as informações nos canais oficiais do aeroporto”