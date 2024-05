Eduardo Leite faz alerta sobre golpes em doações para o RS: "Lamentável"

Segundo Leite, há pessoas que se aproveitam da tragédia causada pela chuva para tentar ganhar dinheiro - (crédito: Reprodução/YouTube/Governo do Rio Grande do Sul)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), alertou a população contra a ação de golpistas. Segundo Leite, há pessoas que se aproveitam da tragédia causada pela chuva para tentar ganhar dinheiro. Até esta segunda-feira (6/5), 781 mil pessoas estão desabrigadas, 584 mil casas estão sem energia e cidades inteiras estão debaixo d' água por conta da enxurrada que afetou o estado.

O governador foi até as redes sociais para denunciar os golpistas. "No meio de tanta solidariedade, tem aproveitadores que usam a sensibilidade das pessoas para aplicar golpes. Isso é lamentável", afirmou.

Leite informou que os golpes envolvem o canal de doações SOS Rio Grande do Sul, com chave PIX CNPJ 92.958.800/0001-38. Até agora cerca de R$ 38 milhões foram doados pelo PIX, por pessoas físicas e jurídicas.

"Quando forem fazer a doação, é SOS Rio Grande do Sul que aparece como destinatário e a instituição é o Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul)", disse. Se aparecer algo diferente na hora da realização do PIX, trata-se de um golpe, complementou o governador.