FAB vai abrir Base Aérea de Canoas para operações de voos comerciais

(crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai abrir a Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, para operações de voos comerciais. A iniciativa visa suprir a demanda decorrente do fechamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que alagou após as fortes chuvas que atingiram o estado.



As operações para a abertura da base serão divididas em fases. A primeira tem início nesta quarta-feira (8/5), em ação conjunta entre a Azul Linhas Aéreas e a FAB, na qual a empresa aérea vai realizar o primeiro voo humanitário com os mantimentos arrecadados para a cidade de Canoas (RS).

O voo vai partir do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, que é o ponto dos insumos recebidos em mais de 500 postos de arrecadação organizados pela companhia. Em seguida, passará pela Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, para abastecimento de mais donativos. A aeronave sairá de Guarulhos às 12h e chegará à cidade de Canoas às 15h10.

Na segunda fase, que ocorre na quinta-feira (9/5), quatro empresas aéreas e a FAB irão realizar as missões de entrega de mantimentos em cinco horários distintos: 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

Já na terceira etapa, que será realizada a partir de sexta-feira (10/5), a base de Canoas iniciará a repatriação de gaúchos que ficaram isolados e receberá voos com passageiros.



A FAB também informou que vai iniciar o lançamento de donativos e materiais essenciais por via aérea nos locais mais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a Força, as missões buscam trazer mais agilidade no atendimento à população atingida, uma vez que as estradas encontram-se obstruídas.



Tragédia

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, as enchentes deixaram 95 pessoas mortas, 372 feridas e 128 estão desaparecidas. Ao todo, 414 municípios gaúchos e 1.450.078 pessoas foram afetados, sendo que 66.434 pessoas foram encaminhadas para abrigos públicos e outras 158.992 estão desalojadas. Há ainda 4 óbitos em investigação em Caxias do Sul, Pinhal Grande, Santa Maria e Três Coroas.

Número de mortes por município gaúcho:

Bento Gonçalves (6)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Canoas (3)

Capela de Santana (1)

Capitão (2)

Caxias do Sul (5)

Cruzeiro do Sul (8)

Encantado (2)

Esteio (1)

Farroupilha (1)

General Câmara (1)

Forquetinha (2)

Gramado (7)

Itaara (1)

Lajeado (5)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)



Pinhal Grande (1)

Porto Alegre (3)

Putinga (1)

Roca Sales (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (2)

Santa Maria (5)

São João do Polêsine (1)

São Leopoldo (1)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Silveira Martins (1)

Sinimbu (1)

Sobradinho (1)

Taquara (2)

Três Coroas (3)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Veranópolis (5)