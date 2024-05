47 presos no RS suspeitos de crimes durante a tragédia no estado

O número de mortes causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 113 para nesta sexta-feira (10/5) - (crédito: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini)

A Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul (SJCDH) afirmou nesta sexta-feira (10/5), que 47 pessoas foram presas no estado durante as enchentes que arrasaram a região. Esses indivíduos são suspeitos de cometerem crimes contra o patrimônio e integridade sexual.

De acordo com a SJCDH, 47 foram presos em flagrante por participação em saques, e seis homens são suspeitos de cometer abusos sexuais. Segundo o governador do estado, Eduardo Leite, os casos que envolvem violência sexual, aconteceram nos abrigos públicos quando a calamidade publica começou.

Situação atual

O número de mortes causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 113. Segundo o balanço mais recente da Defesa Civil, divulgado nesta sexta-feira (10/5), 146 pessoas estão desaparecidos. De ontem para hoje o número de feridos mais que dobrou, passando de 374 para 756.

Ao todo, 1.916.070 gaúchos foram afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado, sendo que 69.617 pessoas foram encaminhadas a abrigos públicos e 337.116 estão desalojados. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também informou que 70.863 gaúchos e 9.984 animais foram resgatados.