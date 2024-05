Ator de "Eu, a Patroa e as Crianças" se mobiliza pelo RS

Andrew McFarlane, conhecido por interpretar Tony em “Eu, a Patroa e as Crianças”, publicou um vídeo comovente em seu Instagram para prestar solidariedade e pedir doações ao Rio Grande do Sul.

“Enquanto você está assistindo esse vídeo, há pessoas sentadas e presas em telhados esperando serem resgatadas. Tem gente que não come há dias”, comentou o ator. Apesar da mensagem ser em inglês, Andrew incluiu legenda em português.

Além disso, o vídeo traz imagens das enchentes, de casas e carros sendo levados pela força da água e de resgates. Até o momento, 113 pessoas morreram, 756 estão feridos e 146 desaparecidos em decorrência das chuvas.

“Sou muito grato por todo amor e carinho dos brasileiros no meu perfil, mas agora quero usar a minha voz para alcançar o maior número de pessoas que eu posso, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros países do mundo”, disse em trecho da legenda.

McFarlane também divulgou o link do site Brazil Foundation, disponível em sua biografia no Instagram. A instituição está recebendo doações de pessoas dos Estados Unidos com isenção de impostos, direcionando os recursos para as cidades afetadas pelas enchentes.