Ministro rebate prefeito de Farroupilha que gravou ligação pedindo dinheiro

O prefeito gravou uma ligação dele com cobranças de dinheiro do governo federal - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, Paulo Pimenta, sugeriu, nesta quinta-feira (9/5), que o prefeito de Farroupilha (RS), Fabiano Feltrin (PP), tentou espalhar fake news de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estaria enviando ajuda necessária.

O prefeito gravou uma ligação dele com Pimenta na qual fazia cobranças de dinheiro do governo federal para ajudar vítimas das enchentes na cidade. Feltrin afirmou que o governo federal tem "descaso" com a cidade. "As coisas estão pendentes em todos os municípios, ministro. Nós precisamos de dinheiro. Essa ligação é para quê? O senhor tinha que estar me ligando para dar acolhimento, para dizer que vai disponibilizar recursos", disse.

"Eu fiz questão de ligar para ele, de forma gentil, para saber se tinha alguma questão pendente, como estou fazendo com todos os prefeitos. Ele, de uma forma absolutamente inadequada, não só me gravou, como fez um vídeo para tentar lacrar na internet em época de crise, no meio de toda essa dramaticidade", disse Pimenta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zucco (@zucco)

Em nota, a Secom acrescentou que o ministro Paulo Pimenta está ligando para todos os prefeitos dos municípios atingidos, independentemente do partido, para agilizar a ajuda do governo federal.

"Em um momento que pede a união de todos, é lamentável que autoridades se comportem desta maneira. O ministro Paulo Pimenta ligou para prefeito de Farroupilha para agilizar ajuda, foi gravado e recebido com hostilidade por ele. Nenhuma solicitação de recurso havia sido protocolada pela prefeitura", acrescentou o órgão.

Liguei para o prefeito de Farroupilha para agilizar ajuda à cidade, mas fui gravado e recebido com hostilidade por ele, que tentou criar uma mentira sobre a ajuda do governo federal. Nenhuma solicitação de recurso havia sido protocolada pela prefeitura! Estou ligando para os… pic.twitter.com/Ygldu8C1HM — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) May 9, 2024