Policiais da reserva são convocados para atuar em abrigos no Rio Grande do Sul

Treinamento de policiais da reserva que vão atuar em abrigos do RS - (crédito: (FOTO: LAURO ALVES/ SECOM))

Para aumentar a segurança nos abrigos públicos do Rio Grande do Sul, após registros de crimes de gênero e estupros, o governo do estado convocou policiais da reserva para atuarem nos alojamentos que recebem as pessoas atingidas pelas cheias.

Um treinamento com 285 policiais da reserva que se inscreveram foi realizado no fim de semana. As aulas teóricas incluem instruções sobre violência doméstica, policiamento antirracista, saúde mental e uso de aplicativo para registro de ocorrência; Já nas aulas práticas, os militares passaram por treinamento e prova de tiro, para se adaptarem ao armamento atual.

Puderam participar os ex-integrantes da Brigada Militar (BM) do Rio Grande do Sul. Inicialmente, o período de trabalho é de 90 dias. Um edital de convocação foi aberto com 1000 vagas, mas apenas 285 dos que se inscreveram estavam aptos a participar da missão. Um novo edital foi lançado nesta segunda-feira (13/5).

Atualmente 722 abrigos públicos estão em funcionamento no Rio Grande do Sul. Pelo menos seis pessoas foram presas suspeitas de cometerem crimes sexuais dentro dos abrigos. O que exigiu resposta das autoridades. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também enviou agentes da Força Nacional para fazer a segurança nos abrigos.