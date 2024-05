Enchentes no RS causam prejuízos estimados em R$ 8,4 bilhões, aponta CNM

O número de mortes causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 147. Segundo balanço da Defesa Civil, divulgado hoje, 127 pessoas estão desaparecidas - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulgou mais um balanço parcialque aponta para prejuízos financeiros de R$ 8,4 bilhões no Rio Grande do Sul, além 446 municípios e mais de 101 mil moradias afetadas.

De acordo com o levantamento, o setor mais afetado foi o habitacional, com R$ 4,5 bilhões, seguido do setor público com R$ 2,3 bilhões e o setor privado com R$ 1,6 bilhão. A entidade ressalta que os dados são parciais e podem ser alterados a cada dia.

“Os dados foram extraídos do S2iD, Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, do MIDR. Reitera-se que os dados são preenchidos pelos Municípios e são parciais, os quais sofrem constantes alterações para mais ou menos à medida que as verificações em campo se intensificam. Sobre os altos valores de pessoas desaparecidas, a CNM informa que de 22 Municípios com dados sobre desaparecidos no S2iD, apenas quatro respondem por 85% do total São eles: Eldorado do Sul (300), Gramado Xavier (164), Candelária (120) e Canoas (114). Cabe registrar que Eldorado do Sul ficou 100% inundada, o que explica os altos números de desaparecidos,” destacou a CNM em nota

* Estagiário sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza