Cheia no Guaíba será prolongada até o fim do mês, com pico de 5m40

As águas do Guaíba inundaram as ruas do bairro de Ipanema, em Porto Alegre - (crédito: Anselmo Cunha/AFP)

Todos os cenários de previsão feitos nesta segunda-feira (13/5) pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, indicam que a cheia no Rio Guaíba, em Porto Alegre, terá longa duração e que o repique, com nova elevação dos níveis para acima de 5 metros, está em curso. O pico, a ser atingido entre hoje e quarta-feira, dependerá da chuva acumulada nos afluentes nos últimos dias e da força do vento sul, podendo chegar a 5m e 40 centímetros. A previsão dos cientistas indica que o Guaíba ficaria acima da cota de transbordamento até a última semana de maio.

Previsões divulgadas pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas no começo da tarde desta segunda: pico da águas do Guaíba será entre hoje e quarta-feira (foto: Reprodução/IPH)

A última medição feita no Guaíba, na tarde desta segunda, mostra que o nível está em 5,01m, com tendência de subida nas próximas horas. No domingo da semana passada, foi registrado o pico histórico, superando a barreira dos 5m e 30 centímetros. Uma lenta recessão teve início na quarta-feira (8/5), com o nível chegando a 4,56 metros no sábado (11/5). Desde domingo (12/5), há um repique, com elevação de mais de 20 cm na madrugada e manhã de hoje (13/5).

Observações hidrológicas e previsão meteorológica:

Até sexta-feira, os rios afluentes ao Guaíba apresentavam lenta redução em níveis elevados (Jacuí, Sinos, Gravataí) ou moderados (baixo Taquari).

Nas últimas 72 horas, precipitações expressivas de mais de 150 mm foram registradas em grande parte da região, com acumulados superiores a 250 mm em alguns pontos, abrangendo grande parte das bacias do Taquari, Sinos, Caí e Jacuí.

Os rios Taquari, Cai, Sinos e Jacuí responderam com subida para níveis elevados.

A previsão é de pouca chuva nas próximas 24 horas e 3 dias, com maior concentração no nordeste do estado.

Acumulados maiores da ordem de 70 mm são esperados em grande parte do RS a partir de sexta-feira, com os maiores volumes nos próximos 10 dias.