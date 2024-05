Nível do Guaíba pode bater recorde histórico e deixa estado em alerta

As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul continuam escalando e o Guaíba, lago na região metropolitana de Porto Alegre, voltou a subir com velocidade e chegou a marca de 5,05 metros, nesta segunda-feira (13/5).

O guaíba atingiu a marca de 5,05 metros, depois de fortes chuvas no norte do Rio Grande do Sul, os afluentes do Rio Guaíba subiram de nível e influenciaram na alta, rios Jacuí,Taquari, Caí e Sinos sofreram com temporais e ventos de 50km/h. Informações da Sema/RS( ) e ANA(Agência Nacional da Águas.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o Guaíba pode chegar a 5,6 metros nos próximos dias, superando em 25 centímetros o recorde histórico. O Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) prevê nova frente fria intensa sobre a região do Rio Grande do Sul.

De um total de 11 pontos de rios e lagos monitorados pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema/RS) , oito estão acima do nível de inundação. O Rio Caí chegou na marca de 15,67 metros na manhã desta segunda, com aumento de de mais de um metro em relação ao dia anterior. Na cidade de São Sebastião do Caí, o rio ultrapassa a cota de inundação que é de 10,5 metros. O Taquari, assim como o Caí, desagua no Guaíba, e também está acima do nível de inundação.

O número de mortes causadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 147. Segundo balanço desta segunda da Defesa Civil, 127 pessoas seguem desaparecidas.