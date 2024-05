Mais de 11 mil animais foram resgatados em enchentes do Rio Grande do Sul

Subiu para 11.002 o número de animais resgatados nas enchentes que atingem 450 municípios do Rio Grande do Sul - (crédito: Divulgação/Jurgen Mayrhofer/Governo do Rio Grande do Sul)

O mais recente boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira (14/5), aponta que subiu para 11.002 o número de animais resgatados nas enchentes que atingem 450 municípios do estado. Além disso, foram resgatados 76.470 pessoas. Nas últimas 24 horas, o número de mortos confirmados permaneceu o mesmo: 147. Outras 806 pessoas estão feridas e 125 seguem desaparecidas.

Ao todo, 2.124.203 pessoas foram afetadas pelas inundações. O balanço também aponta 538.545 estão desalojadas. De ontem para hoje, o número de gaúchos encaminhados a abrigos públicos caiu de 80.826 para 76.884.

A Defesa Civil também informou que as chuvas provocaram danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 101 trechos com bloqueios totais e parciais em 52 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

Além disso, mais de 200 mil pontos estão sem energia elétrica e 159.424 pessoas estão sem abastecimento de água.

Ao todo, 27.651 pessoas, 4.405 viaturas, 41 aeronaves e 340 embarcações estão empenhadas nos resgates pelo estado gaúcho.