Governador Eduardo Leite se manifesta sobre morte de médico voluntário no RS

O governador Eduardo Leite lamentou a morte de Leandro Medice, médico voluntário que morreu em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na segunda-feira (13/5). A suspeita é que Leandro tenha tido um mal súbito. Morador de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória, o profissional estava no Sul como voluntário para prestar socorro às vítimas das enchentes.

"A morte de um voluntário que veio ao Rio Grande do Sul para ajudar no atendimento às vítimas da tragédia nos deixa profundamente entristecidos. Meus sentimentos aos familiares e amigos do Leandro", disse Eduardo Leite, na segunda-feira (13/5).

"Meu abraço a todos os voluntários, de todos lugares do Brasil, que deixaram suas casas para vir ao Rio Grande do Sul ajudar a nossa população", acrescentou o governador.

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) também lamentou a morte do médico voluntário. "Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos do médico capixaba Leandro Medice, que estava no Rio Grande do Sul atuando como voluntário para ajudar as vítimas das enchentes. Que Deus conforte o coração de todos nesse momento de profunda tristeza", disse o parlamentar.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) ressaltou o legado de Leandro. "Com profundo pesar, registro a perda do Dr. Leandro Medice, que partiu enquanto prestava auxílio às vítimas das chuvas no RS. Sua generosidade e solidariedade permanecerão de exemplo para todos nós. Meus sentimentos à família e amigos neste momento", afirmou.

Leandro era formado em medicina e em fisioterapeuta, e fez especialização em cardiologia. Ele atendeu no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e atuou no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) entre 2012 e 2021, como médico intensivista na unidade de terapia intensiva (UTI).