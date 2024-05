Mais de 76 mil pessoas são acolhidas em 830 abrigos temporários no RS

Abrigo localizado no Colégio Marista Rosário, em Porto Alegre. Capital abriga mais de 14 mil pessoas em 167 abrigos temporários - (crédito: Jürgen Mayrhofer/Governo do Rio Grande do Sul)

Os abrigos temporários se formam como um ponto de apoio às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. De acordo com o novo Painel de Monitoramento de Abrigos de Eventos Adversos, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) do governo do estado, 93 municípios contemplam 830 locais de abrigos e acolhem mais de 76 mil pessoas.

Em um recorte municipal, Porto Alegre é a localidade com maior número de abrigos, 167, e que abriga mais de 14 mil pessoas. Entre o volume de pessoas abrigadas, Canoas lidera com o acolhimento de mais de 21 mil pessoas em 80 abrigos.

A iniciativa se faz importante para a proteção da população e a gestão dos espaços, comenta o titular da Sedes, Beto Fantinel. “A ferramenta que atualiza os abrigos temporários é de extrema importância para garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a locais seguros e adequados em momentos de crise”, reforça.



Os dados utilizados para a construção da base são coletados das secretarias municipais de Assistência Social, que gerem os abrigos temporários.

As localidades exatas de cada abrigo em diferentes localidades no estado podem ser consultadas na plataforma divulgada pelo governo estadual aqui.

O Rio Grande do Sul conta com 446 municípios afetados, mais de 500 mil desalojados, 806 feridos, 124 desaparecidos e 148 óbitos, segundo a última atualização da Defesa Civil.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro