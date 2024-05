Sobe para 148 o número de mortos pelas cheias no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou para 148 o número de mortos pelas cheias no Rio Grande do Sul. O boletim foi divulgado no começo da tarde desta terça-feira (14/5).

Além das vítimas fatais, 806 pessoas ficaram feridas durante as inundações e outras 124 pessoas estão desaparecidas.

Mais de 76 mil pessoas foram resgatadas pelas forças de segurança e voluntários que atuam no estado, e 76.884 estão em abrigos. Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 122 abrigos para receber a população atingida pelas cheias. Mais de 500 mil pessoas está desalojadas e a tragédia que acomete o estado já atingiu mais de 2 milhões de pessoas em 446 municípios.

A reconstrução do estado deverá custar pelo menos R$19 bilhões de reais, segundo análise preliminar do governo do Rio Grande do Sul. Estradas, pontes, moradias e equipamentos públicos foram atingidos pela água e só depois que o nível dos rios voltarem ao normal é que será possível avaliar plenamente os danos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já esteve no estado duas vezes desde o inicio da situação de calamidade e pretende voltar ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira novamente.